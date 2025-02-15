Овчинский: Демонтировано 55 расселенных по реновации домов в ТиНАО

Демонтировано 55 ранее расселенных по программе реновации домов старого жилого фонда в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.