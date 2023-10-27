Фото: ru.wikipedia.org Израиль считает приглашение делегации ХАМАС в Москву «недостойным шагом», следует из заявления израильского МИД.
В Израиле глупцы обиделись на приглашение делегации ХАМАС в Москву. ДБЛ
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Андрей Соловьев
Амир Вейтман явно страдает агрессивной шизофренией.
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1 д.
ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
Умом не понять, какою странною любовью могут быть влекомы российские политики и журналисты, когда речь идёт о «Хамасе», являющемся официальным филиалом запрещённой в России террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Часто российские политологи путают «Хамас» с другой разрешенной в России террористической организацией «Хезболла». Говорят с неизменной симпатией, забывая совсем о том, как в 1985 году в Бейруте «Хезболла» похитила нескольких советских дипломатов. Одного из них они зверски убили. Что же касается самого «Хамаса», то его боевики отметились в Чечне. Они также прямо участвовали в подготовке самых кровавых терактов на территории России. Взрывы домов в Москве и других городах были осуществлены по плану «Хамаса». Изначально они планировали так взорвать башню «Азриэли» в Тель-Авиве, но были там разоблачены и посажены. Их наработки очень пригодились, как мы видим, исламистским террористам на территории России. Дома взрывались по лекалам от «Хамаса». Сотни россиян стали жертвами этих планов «Хамаса», переданных террористам в России., ___________________________________________________________________________ , Сейчас этих ребят принимают в кремле, понимаю, воюют за, "законно принадлежащие им палестинские территории.", причём располагаются эти территории почти по всему миру, кроме чукотки, не вольно вспоминается эпизод из ивана васильевича, "йа, йа, кемска волост.", так может отдать им часть Москвы, ведь воевали, убивали мирных граждан, взрывали дома, дык может, пусть забирают, не обеднеем, или я не прав??
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1 д.
ЭВ
ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
Только при всём при этом, автор, както забыл упомянуть, как перед носом у зеленского захлопнули дверь в Израиль, как до этого, когда он попросил помощи у Израиля, ссылаясь на то, как украинцы помогали евреям, ему ответили, что эту, "помощь.", когда хохлы бежали на перегонки, кто быстрее, сдавать евреев немецким окупантам, в Израиле помнят, теперь, о миссии официального Израиля, таки, да, они принимали ураинских беженцев, о чём жутко пожалели, поскольку эти ребята требовали отношения к себе, почти как к царственным особам в изгнании, а в остальном, про поставки оружия, и боевиков, афтырь, неври, да, небольшое количество дураков добровольцев, поддавшихся на пропаганду, я допускаю
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1 д.
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