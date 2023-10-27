Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Израиле глупцы обиделись на приглашение делегации ХАМАС в Москву. ДБЛ

В Израиле глупцы обиделись на приглашение делегации ХАМАС в Москву. ДБЛ

Фото: ru.wikipedia.org Израиль считает приглашение делегации ХАМАС в Москву «недостойным шагом», следует из заявления израильского МИД.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Амир Вейтман явно страдает агрессивной шизофренией.
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1 д.
ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
Умом не понять, какою странною любовью могут быть влекомы российские политики и журналисты, когда речь идёт о «Хамасе», являющемся официальным филиалом запрещённой в России террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Часто российские политологи путают «Хамас» с другой разрешенной в России террористической организацией «Хезболла». Говорят с неизменной симпатией, забывая совсем о том, как в 1985 году в Бейруте «Хезболла» похитила нескольких советских дипломатов. Одного из них они зверски убили. Что же касается самого «Хамаса», то его боевики отметились в Чечне. Они также прямо участвовали в подготовке самых кровавых терактов на территории России. Взрывы домов в Москве и других городах были осуществлены по плану «Хамаса». Изначально они планировали так взорвать башню «Азриэли» в Тель-Авиве, но были там разоблачены и посажены. Их наработки очень пригодились, как мы видим, исламистским террористам на территории России. Дома взрывались по лекалам от «Хамаса». Сотни россиян стали жертвами этих планов «Хамаса», переданных террористам в России., ___________________________________________________________________________ , Сейчас этих ребят принимают в кремле, понимаю, воюют за, &quot;законно принадлежащие им палестинские территории.&quot;, причём располагаются эти территории почти по всему миру, кроме чукотки, не вольно вспоминается эпизод из ивана васильевича, &quot;йа, йа, кемска волост.&quot;, так может отдать им часть Москвы, ведь воевали, убивали мирных граждан, взрывали дома, дык может, пусть забирают, не обеднеем, или я не прав??
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1 д.
ЭВ
ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
Только при всём при этом, автор, както забыл упомянуть, как перед носом у зеленского захлопнули дверь в Израиль, как до этого, когда он попросил помощи у Израиля, ссылаясь на то, как украинцы помогали евреям, ему ответили, что эту, &quot;помощь.&quot;, когда хохлы бежали на перегонки, кто быстрее, сдавать евреев немецким окупантам, в Израиле помнят, теперь, о миссии официального Израиля, таки, да, они принимали ураинских беженцев, о чём жутко пожалели, поскольку эти ребята требовали отношения к себе, почти как к царственным особам в изгнании, а в остальном, про поставки оружия, и боевиков, афтырь, неври, да, небольшое количество дураков добровольцев, поддавшихся на пропаганду, я допускаю
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1 д.

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