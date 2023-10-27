В Израиле глупцы обиделись на приглашение делегации ХАМАС в Москву. ДБЛ

ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР

Умом не понять, какою странною любовью могут быть влекомы российские политики и журналисты, когда речь идёт о «Хамасе», являющемся официальным филиалом запрещённой в России террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Часто российские политологи путают «Хамас» с другой разрешенной в России террористической организацией «Хезболла». Говорят с неизменной симпатией, забывая совсем о том, как в 1985 году в Бейруте «Хезболла» похитила нескольких советских дипломатов. Одного из них они зверски убили. Что же касается самого «Хамаса», то его боевики отметились в Чечне. Они также прямо участвовали в подготовке самых кровавых терактов на территории России. Взрывы домов в Москве и других городах были осуществлены по плану «Хамаса». Изначально они планировали так взорвать башню «Азриэли» в Тель-Авиве, но были там разоблачены и посажены. Их наработки очень пригодились, как мы видим, исламистским террористам на территории России. Дома взрывались по лекалам от «Хамаса». Сотни россиян стали жертвами этих планов «Хамаса», переданных террористам в России., ___________________________________________________________________________ , Сейчас этих ребят принимают в кремле, понимаю, воюют за, "законно принадлежащие им палестинские территории.", причём располагаются эти территории почти по всему миру, кроме чукотки, не вольно вспоминается эпизод из ивана васильевича, "йа, йа, кемска волост.", так может отдать им часть Москвы, ведь воевали, убивали мирных граждан, взрывали дома, дык может, пусть забирают, не обеднеем, или я не прав??