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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» вничью сыграл с «Веной» в товарищеском матче в Сербии

«Зенит» встретился с «Веной» на сборах в Сербии. Матч закончился вничью – 79:79. Три игрока коллектива Душко Ивановича набрали по 13 очков.

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