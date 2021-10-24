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CNN: в США импортировали десятки миллионов использованных медицинских перчаток

CNN: в США импортировали десятки миллионов использованных медицинских перчаток

Телеканал опубликовал расследование о грязных медизделиях, которые поставляли в страну из Таиланда. Каковы масштабы рынка контрафакта и есть ли угроза для пациентов в России?CNN узнал о поставке в США из Таиланда использованных медицинских перчаток.

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