CNN: в США импортировали десятки миллионов использованных медицинских перчаток

Телеканал опубликовал расследование о грязных медизделиях, которые поставляли в страну из Таиланда. Каковы масштабы рынка контрафакта и есть ли угроза для пациентов в России?CNN узнал о поставке в США из Таиланда использованных медицинских перчаток.
Телеканал опубликовал расследование о грязных медизделиях, которые поставляли в страну из Таиланда. Каковы масштабы рынка контрафакта и есть ли угроза для пациентов в России?CNN узнал о поставке в США из Таиланда использованных медицинских перчаток.
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