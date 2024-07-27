Отец Василий о поездках на СВО: «Священник на поле сражения — это отдушина»

Отец Василий Имуков из Нижнекамского района про любовь к родине знает не на словах. Он регулярно совершает поездки в зону спецоперации, навещает военнослужащих в госпиталях ДНР и ЛНР, исповедует и причащает их.
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