Полицию предлагают освободить от контроля над предпринимателями и мелкими административными нарушителями

Правительство решило разгрузить российскую полицию, об этом сообщает РБК.В Кабинете министров предложили исключить из компетенции МВД административные правонарушения предпринимательской деятельности, связанные с невыполнением требований.
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