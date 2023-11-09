Полицию предлагают освободить от контроля над предпринимателями и мелкими административными нарушителями

ЕМ

Евгений Маринов

А кто будет это контролировать? И как наказывать? Право, скажем, выписывать штрафы есть только у силовиков. к примеру, коммунальщики такого права не имеют, они обязаны обращаться в суд, полицию или прокуратуру, а те уже соответственно принимают меры по заявлению....