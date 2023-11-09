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Полицию предлагают освободить от контроля над предпринимателями и мелкими административными нарушителями

Полицию предлагают освободить от контроля над предпринимателями и мелкими административными нарушителями

Правительство решило разгрузить российскую полицию, об этом сообщает РБК.В Кабинете министров предложили исключить из компетенции МВД административные правонарушения предпринимательской деятельности, связанные с невыполнением требований.

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Комментарии
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ЕМ
Евгений Маринов
А кто будет это контролировать? И как наказывать? Право, скажем, выписывать штрафы есть только у силовиков. к примеру, коммунальщики такого права не имеют, они  обязаны обращаться в суд, полицию или прокуратуру, а те уже соответственно принимают меры по заявлению....
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