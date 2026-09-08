Завтра пройдет тренировка для избирателей, голосующих на выборах онлайн

С 8 часов 9 сентября и до 20 часов 10 сентября избиратели, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование, могут принять участие в выборах в тестовом режиме.
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