На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента страны Владимира Зеленского на медийные победы.
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