Котлеты для диеты: легкие, сытные и невероятно аппетитные. Вкуснее любых мясных! Изумительно простой рецепт.

Идеальные котлеты не должны содержать ничего лишнего. При этом мясо в них не обязательно главный ингредиент! Если до сих пор вы не готовили и не пробовали настоящие овощные котлеты, то сегодня настало самое время исправить эту досадную оплошность.
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