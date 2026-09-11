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За рулем

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Новый российский кроссовер от 2,48 млн — первые впечатления

Новый российский кроссовер от 2,48 млн — первые впечатления

История развивается по спирали. Горьковские автомобили когда-то начинались с лицензионного Форда-А, а сейчас все новые Волги имеют в своей основе автомобили Geely и инженерные решения, разработанные в том числе шведами из Volvo.

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