Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита

По итогам восемнадцатого саммита БРИКС в Нью-Дели лидеры объединения утвердили совместную декларацию, о чем на пресс-конференции заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
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