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Политолог Журавлев: главы стран СНГ встретились, чтобы «сверить часы»

Политолог Журавлев: главы стран СНГ встретились, чтобы «сверить часы»

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ОТР объяснил, для чего лидеры стран СНГ устроили неформальный саммит в Ленинградской области.

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