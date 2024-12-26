Политолог Журавлев: главы стран СНГ встретились, чтобы «сверить часы»

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ОТР объяснил, для чего лидеры стран СНГ устроили неформальный саммит в Ленинградской области.
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