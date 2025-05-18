Ученый объяснил, чем грозит Земле выброс плазмы на Солнце

Ученый Натан Эйсмонт рассказал о влиянии выброса плазмы на Солнце.Ведущий специалист Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выразил мнение, что недавний мощный выброс солнечной плазмы повлиять на магнитосферу Земли и вызвать геомагнитные возмущения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии