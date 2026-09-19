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Рөстәм Миңнеханов Татарстанда сайлау барышын даими контрольдә тотарга кушты

Рөстәм Миңнеханов Татарстанда сайлау барышын даими контрольдә тотарга кушты

Татарстан Рәисе Рөстәм Минниханов Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирү барышын даими контрольдә тотарга кушты.

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