Легендарная актриса советского кино Людмила Гурченко всегда держала дистанцию со своей единственной дочерью.
Людмила Гурченко всю жизнь стеснялась родной дочери
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Дочь похожа на мать. Характер только другой.
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17 час.
НД
Нина Дунаева
Ужасно( почему нельзя просто любить своего ребенка. Какая разница какая внешность? Какая разница что ребенок не хочет идти по стопам родителей? Это другой человек, другая внешность,другие цели,другой характер
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9 час.
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