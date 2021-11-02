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Военные комиссариаты Восточного военного округа возобновят отправки новобранцев 8 ноября

Военные комиссариаты Восточного военного округа возобновят отправки новобранцев 8 ноября

Всего до 31 декабря текущего года военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска более 7,5 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.

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