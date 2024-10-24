Тренер "Вашингтона" Карбери оценил результативность Овечкина на старте НХЛ

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери оценил результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что игрок часто угрожает воротам соперника.
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