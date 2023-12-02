Китай готов строить чистый и прекрасный мир - вице-премьер Госсовета

Китай всегда готов сотрудничать со всеми странами для построения чистого и прекрасного мира, заявил специальный представитель председателя КНР Си Цзинтпина, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, выступая с речью на глобальном саммите по климату в Дубае, передает Синьхуа.
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