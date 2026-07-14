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Руководство Адыгеи и «Единая Россия» помогают фронту

Руководство Адыгеи и «Единая Россия» помогают фронту

В Республике Адыгея волонтерским организациям передали очередную крупную партию материалов для изготовления маскировочных сетей — одного из важнейших элементов защиты техники и позиций в зоне специальной военной операции.

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