Руководство Адыгеи и «Единая Россия» помогают фронту

В Республике Адыгея волонтерским организациям передали очередную крупную партию материалов для изготовления маскировочных сетей — одного из важнейших элементов защиты техники и позиций в зоне специальной военной операции.
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