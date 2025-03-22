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Боконджи Имама – 1-я звезда матча «Питтсбурга» и «Коламбуса». Форвард забил в НХЛ впервые с 2022 года и подрался с Оливером

«Пингвинс» одержали победу 6:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» Боконджи Имама подрался с форвардом «Блю Джекетс» Мэтью Оливером в первом периоде матча.

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