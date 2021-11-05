Польша расплачивается за близость к кормушке ЕС. Анатолий Вассерман

ЗанозаПолитикаПольша расплачивается за близость к кормушке ЕС. Анатолий Вассерман 27 октября суд Европейского союза приговорил Польшу к штрафу в миллион евро ежедневно, пока та не отменит судебную реформу.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПогодинГиена в Европе! это ляхи Хи-хи!Anatoli RyabenkoПусть ляхи бьют себя в грудь и доказывают своё величие, а выше того что они есть на самом деле им во век не перепрыгнуть: щенки собачьи.JOKERXXX JOKEREVICHза что боролись,на то и напоролись...NNataмы недалеко от них ушли.Комментировать
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