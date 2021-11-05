Заноза

13 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сиденко
    Вообще забыть о Литве, Латвии и Эстонии. Никакие добрые дела России не сделают их добрыми соседями. Они всегда будут ...C Литвой у России...
  • Борис Осипов
    Поживем увидим...Сетевые войны в К...
  • Nata
    мы недалеко от них ушли.Польша расплачива...

Польша расплачивается за близость к кормушке ЕС. Анатолий Вассерман

Польша расплачивается за близость к кормушке ЕС. Анатолий Вассерман

27 октября суд Европейского союза приговорил Польшу к штрафу в миллион евро ежедневно, пока та не отменит судебную реформу.

Вернуться к статье
Обсудить
Владимир Погодин
Гиена в Европе! это ляхи Хи-хи!
Anatoli Ryabenko
Пусть ляхи бьют себя в грудь и доказывают своё величие, а выше того что они есть на самом деле им во век не перепрыгнуть: щенки собачьи.
JOKERXXX JOKEREVICH
за что боролись,на то и напоролись...
Nata
мы недалеко от них ушли.

Картина дня

наверх