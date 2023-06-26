В Союзе отцов поддержали идею создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность

Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов в беседе с RT высказался в поддержку инициативы Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг о создании линейки игрушек, пропагандирующих многодетность.
Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов в беседе с RT высказался в поддержку инициативы Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг о создании линейки игрушек, пропагандирующих многодетность.
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