Команда Тутберидзе поздравила Петросян с 17-летием: «Желаем радости, улыбок, солнца, лета! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!»

Сегодня чемпионке России по фигурному катанию исполняется 17 лет. «Пусть согревается душа теплом и светом! Аделия, будь счастлива всегда! Желаем радости, улыбок, солнца, лета! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении.