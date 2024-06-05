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Команда Тутберидзе поздравила Петросян с 17-летием: «Желаем радости, улыбок, солнца, лета! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!»

Сегодня чемпионке России по фигурному катанию исполняется 17 лет. «Пусть согревается душа теплом и светом! Аделия, будь счастлива всегда! Желаем радости, улыбок, солнца, лета! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении.

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