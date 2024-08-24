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Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Верховная Рада: Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в минувшую среду принял парламент страны.

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