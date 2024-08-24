Верховная Рада: Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в минувшую среду принял парламент страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии