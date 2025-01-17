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Царьград

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Глинтвейн в Северной Осетии подорожал на 21% в 2025 году

Глинтвейн в Северной Осетии подорожал на 21% в 2025 году

В 2025 году цена на глинтвейн в Северной Осетии выросла на 21%, в то время как в Челябинской области она снизилась на 3%.

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