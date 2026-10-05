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Царьград

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Лавров провел встречу с Муттаки на московском форуме по Афганистану

Лавров провел встречу с Муттаки на московском форуме по Афганистану

На полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с афганским коллегой Амиром Ханом Муттаки для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества и региональной безопасности.

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