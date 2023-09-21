Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В Карабахе убиты российские миротворцы
Комментарии
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W
Walery
Войска армянской полиции светошумовыми гранатами разгоняют своих граждан в Ереване... Не понятно... почему эти крутые бойцы армянской полиции из Еревана не защищают граждан Арцаха? И почему пашиняновские учения с НАТОвцами никак не защитило граждан Арцаха. По всему в армении все уже продано Западу... осталось только натовцам собрать скальпы с армян как это уже было с американскими индейцами. Для армян надо закрыть границы в РФ. Армянскую элиту из Москвы следует выгнать и камазами отвозить в Арцах. Время не ждет, Арцах должен был сам общаться не с пашинягом-предателем, а войти в состав РФ. Как известно именно российские воины погибают в Карабахе и защищают граждан и детей. Там нет ни одного армянина для защиты Арцаха и его граждан. Пашинян не спал всю ночь пересчитывая американские баксы полученные за сдачу Арцаха. Азеры стреляли по машине российского МО... по миротворцам. Алиев обязан выдать своих боевиков службе ФСБ РФ, далее боевиков будут судить по законам военного времени. В противном случае 48 часов для выезда из РФ всех азеровских диаспор, при том с собой не более 3-х тысяч рублей можно вывезти. Иначе все побегут босиком и пешком - в свой Азербайджан-туран!
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20 час.
ЮВ
Юрий Во
Что касается участия азеров в убийстве наших миротворцев - это, вероятно случайность. Тем не менее, почему не получить возмещение за это убийство и уничтожение автомобиля. Причем в размере, полностью обеспечивающим семьи, потерявшие кормильцев, родственников, хотя бы в том порядке, который существует в России ? Почему эти возмещения будут делаться за счет бюджета России, т.е. за счет налогов простых россиян ? Это вопрос к Путину, для которого такие вопросы - ВООБЩе не вопросы. Ну не царское это дело... А ведь такое требование было бы справедливым. И возможно азеры озаботились бы поиском тех, кто открыл огонь после прекращения огня. А так - ну извинились... Даже искать тех, кто стрелял - не будут...
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20 час.
ЕБ
Елена Бреслова
жаль ребят!😱🥀🥀😭 соболезнования близким🙏🙏🥀🥀
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19 час.
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