В Карабахе убиты российские миротворцы

W

Walery

Войска армянской полиции светошумовыми гранатами разгоняют своих граждан в Ереване... Не понятно... почему эти крутые бойцы армянской полиции из Еревана не защищают граждан Арцаха? И почему пашиняновские учения с НАТОвцами никак не защитило граждан Арцаха. По всему в армении все уже продано Западу... осталось только натовцам собрать скальпы с армян как это уже было с американскими индейцами. Для армян надо закрыть границы в РФ. Армянскую элиту из Москвы следует выгнать и камазами отвозить в Арцах. Время не ждет, Арцах должен был сам общаться не с пашинягом-предателем, а войти в состав РФ. Как известно именно российские воины погибают в Карабахе и защищают граждан и детей. Там нет ни одного армянина для защиты Арцаха и его граждан. Пашинян не спал всю ночь пересчитывая американские баксы полученные за сдачу Арцаха. Азеры стреляли по машине российского МО... по миротворцам. Алиев обязан выдать своих боевиков службе ФСБ РФ, далее боевиков будут судить по законам военного времени. В противном случае 48 часов для выезда из РФ всех азеровских диаспор, при том с собой не более 3-х тысяч рублей можно вывезти. Иначе все побегут босиком и пешком - в свой Азербайджан-туран!