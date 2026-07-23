Брюссель дал слабину: без российского газа не справились

На ХРЕН, НЕ НАДО, ни чего, ЕВРОЗАДНИЦЕ ФИГУ без смазки😡😡😡

Атом Мартин

А кому поставляют гсм страны ЕС , разве никому не известно , кто лоббирует продажу нефти в ЕС , обнародуйте данного человека пусть все знают его .