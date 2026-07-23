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Брюссель дал слабину: без российского газа не справились

Брюссель дал слабину: без российского газа не справились

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжить перевозки российского сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций ЕС против Москвы.

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Комментарии
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Александр Попов
На ХРЕН, НЕ НАДО, ни чего, ЕВРОЗАДНИЦЕ ФИГУ без смазки😡😡😡
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1 м.
Атом Мартин
А кому поставляют гсм страны ЕС , разве никому не известно , кто лоббирует продажу нефти в ЕС , обнародуйте данного человека пусть все знают его .
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1 м.