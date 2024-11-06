В Бочаровской школе отметили праздник "Золотой осени" с пользой для военнослужащих Кроме творческих номеров - сценок, песенок и танцев, ребята приготовили выпечку, которую продавали на школьной "Ярмарке".
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В Бочаровской школе отметили праздник "Золотой осени" с пользой для военнослужащих Кроме творческих номеров - сценок, песенок и танцев, ребята приготовили выпечку, которую продавали на школьной "Ярмарке".