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Газета.ру

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Песков проигнорировал слова Зеленского о "нападении" Ирана и КНДР на Украину

Песков проигнорировал слова Зеленского о "нападении" Ирана и КНДР на Украину

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Исламская Республика Иран и Корейская Народно - Демократическая Республика якобы "напали" на республику.

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