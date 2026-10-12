Чемпионат Англии. «Ковентри против «Ньюкасла», «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль», «Арсенал» одолел «Лидс»

В 6-м туре АПЛ в субботу « Арсенал » одолел « Лидс » (2:1), « Челси » разгромил « Борнмут » (5:1), « Манчестер Юнайтед » дома упустил победу над «Тоттенхэмом» (1:1).
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