Может ли присниться кошмар после просмотра фильмов ужасов?

Ночные кошмары — неприятное явление, которое мучает миллиарды людей по всему миру. Содержание снов зависит от множества факторов, доказанных экспертами, одним из которых является ночной просмотр фильмов ужасов.
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