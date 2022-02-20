Зелёное сияние мозга дрозофилы

Marko Pende/NeuroArtСегодня в рубрике «Картинка дня» — снимок из февральского конкурса NeuroArt. На этом изумительном снимке исследователю удалось сделать прозрачным тело мухи-дрозофилы и заснять окрашенные флуоресцирующим маркером зрительную и обонятельную системы насекомого.
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