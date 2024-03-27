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Рогов: Данилова сняли с поста секретаря СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя

Рогов: Данилова сняли с поста секретаря СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя

Перезагрузка структуры власти на Украине затронула на этот раз секретаря СНБО.На Украине произошли очередные кадровые перестановки, которые украинский президент называет перезагрузкой структуры государственного управления.

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