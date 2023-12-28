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Всего одна вещь, которая может быть опасна после шампанского на Новый год

Всего одна вещь, которая может быть опасна после шампанского на Новый год

Врач рекомендует быть осторожным с этим после алкоголя фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие семьи по традиции встречают Новый год с обилием алкоголя, и даже те, кто не относят себя к фанатам спиртного, добавляют к праздничному столу бутылочку шампанского.

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