Лампаду с частицей Вечного огня встретили в Хабаровске

Военнослужащие встретили лампаду с частицей Вечного огня. Об этом сообщило Минооброны России. Частица была досавлена с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, где ее и зажгли участник спецоперации и ветеран Великой Отечественной .