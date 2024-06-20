Лампаду с частицей Вечного огня встретили в Хабаровске

Военнослужащие встретили лампаду с частицей Вечного огня. Об этом сообщило Минооброны России. Частица была досавлена с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, где ее и зажгли участник спецоперации и ветеран Великой Отечественной .
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