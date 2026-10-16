Наиболее заметный рост объёмов в 2026 году наблюдается у онлайн-оплат через кнопку T-Pay, которые выросли на 28% относительно прошлого года, а также у офлайн-оплат с использованием T-Pay на iPhone — более чем в два раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Рассадка Си Цзинь...
- Польша привела ко...
- Мэр Нерюнгри заяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым