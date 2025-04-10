Штрафы до 15 тыс. рублей за замену батарей: эксперт раскрывает нюансы

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объясняет, когда замена радиаторов грозит штрафами до 15 тыс. рублей. Уточняет случаи повреждения коммуникаций и изменений схем отопления, а также напоминает, что управляющие компании не могут штрафовать без суда.