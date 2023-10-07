Развитие торговых отношений между Молдовой и Венгрией

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Юрий Скрипник в составе молдавской делегации принял участие в 5-м заседании Совместной межправительственной молдавско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште.
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