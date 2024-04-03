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Зеленский: Путин может оставить Крым себе, но Азовское побережье пусть вернёт

Зеленский: Путин может оставить Крым себе, но Азовское побережье пусть вернёт

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Комментарии
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Геннадий
...будет сделано, товарищ сержант!..🧞‍♂️
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21 мин.
Юрий Золотарев
Ага, Шибздец! Значит, Крым &quot;разрешаешь&quot; России &quot;оставить себе&quot;... А ты ващще-то ХТО??
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20 мин.
Юрий Золотарев
ИСТИНУ глаголешь, отрок!! ))) РЕСПЕКТ!!
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18 мин.

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