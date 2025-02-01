НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 737 подписчиков

В зоне СВО тестируется новая модификация дрон-детектора «Тень», показывающая расстояние до приближающегося FPV-дрона ВСУ

В зоне СВО тестируется новая модификация дрон-детектора «Тень», показывающая расстояние до приближающегося FPV-дрона ВСУ

Новая функция позволит военным быстрее реагировать на опасность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх