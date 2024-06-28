Видео: в Ленобласти лосенку помогли вернуться к матери

Его перевели через забор на трассе «Скандинавия» Накануне самка лося с лосёнком вышли на придорожную полосу трассы «Скандинавия», преодолев забор, огораживающий трассу от леса, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.
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