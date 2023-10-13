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Крымское информационное агентство

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В КФУ впервые за много лет нет недобора на бюджетные места

В КФУ впервые за много лет нет недобора на бюджетные места

В этом году в ходе вступительной кампании в Крымском федеральном университете был очень большой конкурс на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью», рассказал в интервью «Крымской газете» и.

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