В КФУ впервые за много лет нет недобора на бюджетные места

В этом году в ходе вступительной кампании в Крымском федеральном университете был очень большой конкурс на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью», рассказал в интервью «Крымской газете» и.
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