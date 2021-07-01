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Три дня подряд будет проходить сельскохозяйственная ярмарка в Уральске

Три дня подряд будет проходить сельскохозяйственная ярмарка в Уральске

Ярмарка будет проходить 4, 5 и 6 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск, 4, 5 и 6 июля по улице Ихсанова будет организована сельскохозяйственная ярмарка.

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