Три дня подряд будет проходить сельскохозяйственная ярмарка в Уральске

Ярмарка будет проходить 4, 5 и 6 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск, 4, 5 и 6 июля по улице Ихсанова будет организована сельскохозяйственная ярмарка.