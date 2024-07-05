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Появились кадры одновременного удара четырьмя ФАБ по ВСУ под Харьковом: новости СВО на утро 6 июля (ВИДЕО)

фото: На этом фоне стало известно о том, что ВСУ обстреляли сбежавших с позиций украинских солдат. Появились кадры одновременного удара четырьмя ФАБ по ВСУ под Харьковом ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Харьковской области.

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