Появились кадры одновременного удара четырьмя ФАБ по ВСУ под Харьковом: новости СВО на утро 6 июля (ВИДЕО)

фото: На этом фоне стало известно о том, что ВСУ обстреляли сбежавших с позиций украинских солдат. Появились кадры одновременного удара четырьмя ФАБ по ВСУ под Харьковом ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Харьковской области.