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Военный эксперт Кошкин: Зеленский начинает хитрить, пытаясь всё повесить на НАТО

Военный эксперт Кошкин: Зеленский начинает хитрить, пытаясь всё повесить на НАТО

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о согласии Киева на прекращение боевых действий по линии фронта, с условием принятия Украины в НАТО, на самом деле являются его желанием переложить всю ответственность на плечи альянса, что вряд ли может случится, так как Киев и без этого выполняет все команды Запада.

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