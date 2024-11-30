Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о согласии Киева на прекращение боевых действий по линии фронта, с условием принятия Украины в НАТО, на самом деле являются его желанием переложить всю ответственность на плечи альянса, что вряд ли может случится, так как Киев и без этого выполняет все команды Запада.