Полицейские в Северной Осетии провели спортивно-познавательный праздник для детей по изучению Правил дорожного движения

В рамках профилактического мероприятия «Летом отдыхаем, ПДД не забываем», полицейские совместно с администрацией структурного подразделения Гимназии организовали для малышей необычный праздник на воде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх