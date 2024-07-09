Консольная версия Cities: Skylines II выйдет когда-нибудь, но точного срока больше не...

Консольная версия Cities: Skylines II выйдет когда-нибудь, но точного срока больше нетИзначально планировавшаяся к весеннему релизу консольная версия Cities: Skylines 2 столкнулась с задержками, сначала перенесенная на осень, а затем и на неопределенное время.
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