Вирусолог Бурцева сообщила, когда в России начнется эпидемия гриппа

pxhere.com Эпидемию гриппа не стоит ждать раньше конца ноября в России, заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.
pxhere.com Эпидемию гриппа не стоит ждать раньше конца ноября в России, заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.
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