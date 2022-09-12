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Вирусолог Бурцева сообщила, когда в России начнется эпидемия гриппа

Вирусолог Бурцева сообщила, когда в России начнется эпидемия гриппа

pxhere.com Эпидемию гриппа не стоит ждать раньше конца ноября в России, заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.

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