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Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

Нет, все понятно. Нигер захотел сломать колониальный строй. Захотел получать за свой уран 218 долларов по коммерческой стоимости, а не 11, как все это время ему отдавали французы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да и не только газ, но и уран который так необходим Франции... Есть возможность совместно контролировать газовый и урановый рынок и многое еще чего... Ведь какая прелесть видеть Европу в начале 19 века с лучинами, проститутками и массой заболеваний... Зато какое озарение будет ее &quot;элит&quot;...
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A
Antanas
Главное выждать полезный момент.👍👍👍👍👍.
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