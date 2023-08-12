Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да и не только газ, но и уран который так необходим Франции... Есть возможность совместно контролировать газовый и урановый рынок и многое еще чего... Ведь какая прелесть видеть Европу в начале 19 века с лучинами, проститутками и массой заболеваний... Зато какое озарение будет ее "элит"...