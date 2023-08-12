Нет, все понятно. Нигер захотел сломать колониальный строй. Захотел получать за свой уран 218 долларов по коммерческой стоимости, а не 11, как все это время ему отдавали французы.
Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да и не только газ, но и уран который так необходим Франции... Есть возможность совместно контролировать газовый и урановый рынок и многое еще чего... Ведь какая прелесть видеть Европу в начале 19 века с лучинами, проститутками и массой заболеваний... Зато какое озарение будет ее "элит"...
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15 час.
A
Antanas
Главное выждать полезный момент.👍👍👍👍👍.
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14 час.
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